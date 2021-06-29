"Верим и очень болеем". Зеленский позвонил сборной Украины перед матчем со Швецией

"Имел приятный разговор – позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", – заявил глава государства.

Контекст: Поединок 1/8 финала Евро 2020 между сборными Швеции и Украины состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). В случае победы украинцы в четвертьфинале турнира сыграют с победителем противостояния Англия – Германия. В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.