Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро 2020

Основное время поединка закончилось со счетом 1:1. Первой забила сборная Украины – Александр Зинченко на 27-й минуте ударом в касание замкнул подачу Андрея Ярмоленко.

Однако за две минуты до конца первого тайма Швеция сравняла счет благодаря дальнему удару Эмиля Форсберга.

МУЛЬТИМЕДИА

Обзор первого тайма. Видео: footballua.tv

На восьмой минуте первого экстра-тайма сборная Швеции осталась в меньшинстве. Маркус Даниэльсон в подкате ударил в колено Артему Беседину, и рефери после просмотра повтора решил показать ему красную карточку (Беседин из-за травмы тоже не смог продолжать игру, его заменил Виктор Цыганков).

МУЛЬТИМЕДИА

Удаление Даниэльсона. Видео: footballua.tv

Украина вырвала победу на второй компенсированной минуте второго экстра-тайма: дебютант сборной Артем Довбик головой замкнул фланговую подачу в исполнении Зинченко.

МУЛЬТИМЕДИА

Гол Довбика. Видео: footballua.tv