Украина вырвала победу над Швецией в экстратайме и впервые вышла в 1/4 Евро. Видеообзор матча

Сборная Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года переиграла сборную Швеции, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Основное время завершилось вничью 1:1 (голами отметились Александр Зинченко на 27-й минуте и Эмиль Форсберг на 43-й). Победный гол на 120+2-й минуте забил дебютант украинской сборной Артем Довбик. Видеообзор матча опубликован на сайте группы телеканалов "Футбол".
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