Англия выбила Германию с Евро 2020

Поединок, проходивший на лондонском стадионе "Уэмбли", завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голами в составе сборной Англии отметились Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86-я минута).

МУЛЬТИМЕДИА

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция – Украина ("ГОРДОН" будет вести текстовый онлайн-репортаж поединка). Матч 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

Контекст:

Сборная Англии дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы 1968-го и 1996 годов; в 2004-м и 2012 году доходила до стадии четвертьфинала Евро.

Для сборной Германии, трехкратных чемпионов Европы и четырехкратных чемпионов мира, выступление на Евро 2020 стало худшим как минимум с 2004 года, когда немцы не вышли из группы. На Евро 2008, 2012 и 2016 сборная Германии доходила минимум до полуфинала турнира.