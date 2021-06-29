Футболист сборной Швеции: Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы

Свенссон: У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и моем клубе Фото: ЕРА

"Я помню тот предпоследний вечер в Крыму. У нас был ужин с друзьями. В ресторане звучала украинская музыка, а в доме напротив уже занял позицию снайпер. Когда закрыли аэропорт, клуб помог с автобусом", – сказал футболист.

При этом он отметил, что в пути их остановили россияне.

"Они зашли в автобус с оружием и в свете фонариков стали проверять документы. Хорошо, что все хорошо закончилось. Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и моем клубе", – подчеркнул Свенссон.

Игрок также добавил, что считает сборную Украины командой очень высокого уровня.

"Не всегда у нее все получается, но украинцы пытаются контролировать мяч и показывать командную игру. В этом наши команды похожи. У нас тоже есть план на игру, который мы будем выполнять. Сборную Украины мы очень уважаем", – резюмировал шведский футболист.