Футболист сборной Швеции: Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы

"Я помню тот предпоследний вечер в Крыму. У нас был ужин с друзьями. В ресторане звучала украинская музыка, а в доме напротив уже занял позицию снайпер. Когда закрыли аэропорт, клуб помог с автобусом", – сказал футболист.
При этом он отметил, что в пути их остановили россияне.
"Они зашли в автобус с оружием и в свете фонариков стали проверять документы. Хорошо, что все хорошо закончилось. Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и моем клубе", – подчеркнул Свенссон.
Игрок также добавил, что считает сборную Украины командой очень высокого уровня.
"Не всегда у нее все получается, но украинцы пытаются контролировать мяч и показывать командную игру. В этом наши команды похожи. У нас тоже есть план на игру, который мы будем выполнять. Сборную Украины мы очень уважаем", – резюмировал шведский футболист.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Матч 1/8 финала Евро 2020 между Украиной и Швецией состоится сегодня в шотландском Глазго (начало в 22.00). В случае победы украинская сборная в четвертьфинале турнира сыграет с победителем противостояния Англия – Германия.
В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.