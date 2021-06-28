Оккупационная администрация Крыма назвала сумму ущерба от наводнения

"Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий. Из них 2,4 млрд руб. ($33 млн) предназначено на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств будет направлено на ремонт дорог", – уточнил он.
По его словам, заявления от пострадавших от наводнения будут принимать до 30 июня. Об этом Аксенов сообщил в Facebook.
"Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля", – написал он.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.
Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.