Оккупационная администрация Крыма назвала сумму ущерба от наводнения

"Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий. Из них 2,4 млрд руб. ($33 млн) предназначено на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств будет направлено на ремонт дорог", – уточнил он.

По его словам, заявления от пострадавших от наводнения будут принимать до 30 июня. Об этом Аксенов сообщил в Facebook.

"Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля", – написал он.