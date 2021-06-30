Определились все участники четвертьфинала Евро 2020

Результаты матчей 1/8 финала:
Уэльс – Дания 0:4 (Дольберг 27', 48'; Меле 88'; Брейтвейт 90'+4)
Италия – Австрия 2:1 (Кьеза 95', Пессина 105' – Калайджич 114')
Нидерланды – Чехия 0:2 (Голеш 68', Шик 80')
Бельгия – Португалия 1:0 (Торган Азар 42')
Хорватия – Испания 3:5 (Педри 20' а/г, Оршич 85', Пашалич 90'+2 – Сарабия 38', Аспиликуэта 57', Ферран Торрес 77', Мората 100', Оярсабаль 103')
Франция – Швейцария 3:3 (4:5)
Англия – Германия 2:0 (Стерлинг 75', Кейн 86')
Швеция – Украина 1:2 (Форсберг 43', Зинченко 27', Довбик 120+2')
Таким образом, в четвертьфинале Евро 2020 сыграют:
Швейцария – Испания (2 июля, 19.00)
Бельгия – Италия (2 июля, 22.00)
Чехия – Дания (3 июля, 19.00)
Англия – Украина (3 июля, 22.00).