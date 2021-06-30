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Беседину повредили ногу, а Шевченко утешал шведа. Как Украина побеждала Швецию на Евро 2020. Фоторепортаж

Вчера 01.56
Национальная сборная Украины в напряженном матче обыграла сборную Швеции и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года. Основное время поединка закончилось со счетом 1:1. На восьмой минуте первого экстра-тайма сборная Швеции осталась в меньшинстве. Маркус Даниэльсон в подкате ударил в колено Артему Беседину, и рефери после просмотра повтора решил показать ему красную карточку (Беседин из-за травмы тоже не смог продолжать игру, его заменил Виктор Цыганков). Второй гол был забит Артемом Довбиком во время второго экстра-тайма. В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины 3 июля сыграет против национальной сборной Англии.
Теги: футбол, Швеция, Андрей Шевченко, сборная Украины, Евро 2020, чемпионат, сборная Швеции, Артем Беседин, травмы, Артем Довбик
 

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