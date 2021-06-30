Беседину повредили ногу, а Шевченко утешал шведа. Как Украина побеждала Швецию на Евро 2020. Фоторепортаж
Зинченко забивает первый гол
Довбик забивает второй гол
Довбик забивает второй гол
Довбик забивает второй гол
Неизвестный болельщик выбежал на поле. Его увели стюарды
Неизвестный болельщик выбежал на поле. Его увели стюарды
Национальная сборная Украины в напряженном матче обыграла сборную Швеции
и вышла в четвертьфинал чемпионата
Европы 2020 года. Основное время поединка закончилось со счетом 1:1. На восьмой минуте первого экстра-тайма сборная Швеции осталась в меньшинстве. Маркус Даниэльсон в подкате ударил в колено Артему Беседину, и рефери после просмотра повтора решил показать ему красную карточку (Беседин из-за травмы тоже не смог продолжать игру, его заменил Виктор Цыганков). Второй гол был забит Артемом Довбиком во время второго экстра-тайма. В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины 3 июля сыграет против национальной сборной Англии.