"Безумная "заруба". Зеленский отреагировал на победу сборной Украины на Евро 2020

Зеленский: Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка Фото: president.gov.ua

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect, вы настоящие бойцы!" – написал он.

Также президент пожелал здоровья украинскому полузащитнику Виктору Беседину. Ему пришлось покинуть поле после того, как защитник Швеции Маркус Даниэльсон прямой ногой попал украинцу в колено.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021