Шевченко: Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины

Шевченко: Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы Фото: EPA

"Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол", – сказал Шевченко.

Он считает, что обе сборные играли очень хорошо и показали интересный футбол.

"Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы", – заявил тренер.

Шевченко поблагодарил всех, кто поддерживал сборную Украины.

"Приехали моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины", – отметил Шевченко.

Он сказал, что следующий матч будет тяжелым.

"Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", – резюмировал тренер сборной.