Ярмоленко отдаст премии за Евро 2020 больным детям

Ярмоленко принял это решение до начала чемпионата Европы Фото: yarmolenkoandrey / Instagram

"Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям", – сказал агент.

По его словам, футболист собирается контролировать расход средств, выделенных на благотворительность.