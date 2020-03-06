Ярмоленко вернулся к тренировкам с "Вест Хэмом" после травмы

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко присоединился к тренировкам с командой после травмы, об этом сказал официальному сайту клуба наставник английской команды Дэвид Мойес.
Также Мойес добавил, что Ярмоленко еще не сможет сыграть в поединке 29-го тура чемпионата Англии против "Арсенала".
Украинец получил травму приводящей мышцы бедра в декабре прошлого года. Ожидалось, что восстановление Ярмоленко займет около месяца.
3 февраля британский ресурс Football.London сообщил, что ориентировочная дата возвращения украинца на поле – 29 февраля.
В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В последний раз украинец выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против "Саутгемптона".