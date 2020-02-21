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Наставник "Вест Хэма": Ярмоленко еще не готов присоединиться к команде

По словам главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко еще не проводит полноценные тренировки вместе с командой.

Ярмоленко не играет с 14 декабря 2019 года
Ярмоленко не играет с 14 декабря 2019 года
Фото: EPA

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции перед матчем против "Ливерпуля" рассказал о готовности украинского полузащитника Андрея Ярмоленко сыграть в поединке. Слова Мойеса опубликовал официальный сайт клуба.

"Ярмоленко немного тренировался с нами в течение недели, но он еще не проводит полноценные тренировки", – сказал Мойес.

По словам наставника, Ярмоленко еще не готов присоединиться к команде.

Украинец получил травму приводящей мышцы бедра в декабре прошлого года. Ожидалось, что восстановление Ярмоленко займет около месяца.

3 февраля британский ресурс Football.London сообщил, что ориентировочная дата возвращения украинца на поле – 29 февраля.

В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В последний раз украинец выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против "Саутгемптона".

Теги: футбол, Украина, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии, Дэвид Мойес
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