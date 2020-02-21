Наставник "Вест Хэма": Ярмоленко еще не готов присоединиться к команде

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции перед матчем против "Ливерпуля" рассказал о готовности украинского полузащитника Андрея Ярмоленко сыграть в поединке. Слова Мойеса опубликовал официальный сайт клуба.
"Ярмоленко немного тренировался с нами в течение недели, но он еще не проводит полноценные тренировки", – сказал Мойес.
По словам наставника, Ярмоленко еще не готов присоединиться к команде.
Украинец получил травму приводящей мышцы бедра в декабре прошлого года. Ожидалось, что восстановление Ярмоленко займет около месяца.
3 февраля британский ресурс Football.London сообщил, что ориентировочная дата возвращения украинца на поле – 29 февраля.
В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В последний раз украинец выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против "Саутгемптона".