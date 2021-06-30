"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков

"Хочу поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку и веру! Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью этой команды!" – написал 24-летний Довбик в Instagram.
В конце поста футболист выразил поддержку коллеге по сборной Артему Беседину, который получил в ходе матча серьезною травму и был вынужден оставить поле и прекратить участие в Евро 2020.
Что касается своего победного гола, Довбик назвал его "стечением обстоятельств".
"Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер [Андрей Шевченко] сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать своего момента, шанса. Я его все-таки дождался", – цитирует пресс-служба УЕФА Довбика.
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В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".
Игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне УПЛ форвард сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.