Шевченко прокомментировал вероятность своей отставки с поста главного тренера сборной

"Сейчас закончился чемпионат для нас. Мы прилетим в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. И уже как федерация (Украинская ассоциация футбола. – "ГОРДОН") должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели"

Контекст:

Сборная Украины по футболу в этом году впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию матча.