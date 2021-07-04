Шевченко: Не думаю, что сборная Украины в матче с Англией не показывала тот футбол, который она проповедует

"Сегодняшняя игра изменила счет за счет эпизода. Я не думаю, что сборная Украины сегодня не показывала тот футбол, который она проповедует. Мы не отказались от своих принципов. Были хорошие кусочки, но есть такие моменты, особенно стандарное положение, в которых, к сожалению, мы сегодня не доработали. И травма [Сергея] Кривцова, прежде всего, потому что он опытный защитник, имеет определенную анотропометрию, нам тоже в свою очередь не пошла на руку... У нас на сегодняшний момент нет таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам. Особенно в "верховой" борьбе", – сказал Шевченко.

По словам Шевченко, он доволен выступлением команды. Главный тренер поблагодарил игроков.

В эфире канала "Футбол 1" Шевченко отметил, что потеря Кривцова, который "мог составить конкуренцию на "втором этаже" для сборной Украины была ощутимой. Он заявил, что пока итоги матча подводить не будет.

"Подведем, когда прилетим в Киев. Поговорим, что было хорошо сделано, а что – плохо", – сказал он.