Human Rights Watch заявила о пытках женщин в ОРДЛО

Правозащитники получили информацию о нескольких женщинах, удерживаемых в "ДНР" по "явно сфабрикованным обвинениям в шпионаже", у которых серьезные проблемы со здоровьем.

"Одна женщина была беременна, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие страдали серьезными заболеваниями, по поводу которых они не получали лечения, а четвертая подвергалась пыткам и содержалась без связи с внешним миром", – отметили в организации.

В Human Rights Watch подчеркнули, что всех задержанных должны немедленно освободить.

"Пытки и другие виды жестокого обращения со стороны вооруженных групп выражаются в их жестоком обращении с женщинами, содержащимися под стражей. Насколько нам известно, многие задержанные содержатся без связи с внешним миром, в ужасающих условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", – сказала старший исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова.

По данным правозащитников, речь идет о беременной Оксане Паршиной, которую удерживают с 14 мая этого года, Наталье Стаценко, которую держат в плену с июля 2019-го, Елене Зайцевой, арестованной в марте 2019 года, и Ольге Мозолевской, которая провела четыре года без связи с внешним миром. Ни одна из этих женщин не получила надлежащей медицинской помощи в заключении.