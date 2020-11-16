110 украинцев стали политзаключенными России – правозащитники

Крымская правозащитная группа заявила о 110 гражданах Украины, лишенных свободы в рамках политического или религиозного преследования в Крыму.

Общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6800 Фото: pixabay.com

Крымская правозащитная группа опубликовала на своем сайте список политзаключенных, арестованных после оккупации Крыма Россией.

По состоянию на конец октября 110 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного уголовного преследования в Крыму, сказано в посте правозащитной группы, опубликованном 16 ноября в Facebook.

Все они находятся в СИЗО или колониях.

Общее количество осужденных и задержанных украинцев в России составляет около 6800, такие данные предоставили "Радіо Свобода" в Министерстве иностранных дел Украины.

По состоянию на апрель количество удерживаемых в России украинцев составляло 120 человек. Большинство из них – крымские татары.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.