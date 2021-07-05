Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

В пресс-службе добавили, что Литва – это первая страна ЕС, которая дала белорусской оппозиции дипломатический статус, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

"Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не [считающий себя президентом Александр] Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально", – отметила она.

"Сегодня вручил лидеру демократической Беларуси Светлане Тихановской документ об аккредитации представительства белорусской демократии. Этот шаг выражает нашу неизменную поддержку народу Беларуси, стремящемуся к демократическим изменениям в своей стране", – цитирует министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса пресс-служба МИД страны в Twitter.