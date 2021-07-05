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В центре Тбилиси противники ЛГБТ-марша напали на журналистов

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В центре Тбилиси собрались противники марша в поддержу ЛГБТ
В центре Тбилиси собрались противники марша в поддержу ЛГБТ
Фото: EPA

В центре Тбилиси на проспекте Руставели 5 июля пострадало более 10 журналистов, которые освещали марш в защиту ЛГБТ-сообщества. Об этом написало "Эхо Кавказа".

Радикалы забросали журналистов бутылками и палками, они сорвали флаг Евросоюза у здания парламента Грузии и разгромили палатки оппозиционеров.

В числе пострадавших – два журналиста грузинской службы "Радио Свобода" Торнике Мандария и Дато Коридзе, сообщило "Эхо Кавказа".

Пострадали также операторы и корреспонденты Общественного телевидения Грузии, телекомпаний "Пирвели", "Мтавари", "Формула", "Рустави-2". Оператора Общественного ТВ Илью Твалиашвили доставили с травмами в больницу, написал информационный портал "Новости – Грузия".

Очевидцы отметили, что противники Тбилиси-прайда собрались на проспекте Руставели задолго до марша в поддержку ЛГБТ и были "агрессивно настроены против журналистов", не давали им работать. Журналистов с проспекта Руставели вывезли на машинах патрульной полиции.

По информации местных СМИ, противники прайда собрались в центре Тбилиси "сразу после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проведение "Марша солидарности" на центральном проспекте".

В МВД Грузии заявили, что начали расследование по двум статьям уголовного кодекса – незаконное препятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности и насилие.

ВИДЕО
Видео: პირველი არხი Georgian Public Broadcaster / YouTube
Теги: Грузия, ЛГБТ, Ираклий Гарибашвили, Тбилиси, Евросоюз, Радио Свобода
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