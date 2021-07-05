ГОРДОН
 
 
События

IKEA представила диваны в поддержку ЛГБТ-сообщества. Фоторепортаж

Сегодня 16.47
Канадский филиал шведского мебельного магазина IKEA представил серию диванов, вдохновленных различными флагами сообщества ЛГБТ+. Об этом говорится на сайте канадской IKEA. Диваны создали к Месяцу прайда – весь июнь по всему миру проходили ЛГБТ-марши и другие мероприятия, у которых была цель привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам этих людей, а также отпраздновать уже достигнутое. В IKEA объяснили, что своей серией диванов компания отмечает богатство и разнообразие сообщества 2SLGBTQ+. Эта расширенная аббревиатура охватывает тех, кто заявляет, что у них есть мужской и женский дух (в начале аббревиатуры 2S – Two souls). Компания описала диваны как "платформу для празднования самобытности и обмена историями любви".
Теги: ЛГБТ, IKEA, дизайнер
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется G
Дмитрий ГОРДОН
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020 G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS