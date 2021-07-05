IKEA представила диваны в поддержку ЛГБТ-сообщества. Фоторепортаж

Диваны создали к Месяцу прайда – весь июнь по всему миру проходили ЛГБТ-марши и другие мероприятия, у которых была цель привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам этих людей, а также отпраздновать уже достигнутое. В IKEA объяснили, что своей серией диванов компания отмечает богатство и разнообразие сообщества 2SLGBTQ+. Эта расширенная аббревиатура охватывает тех, кто заявляет, что у них есть мужской и женский дух (в начале аббревиатуры 2S – Two souls). Компания описала диваны как "платформу для празднования самобытности и обмена историями любви".