IKEA представила диваны в поддержку ЛГБТ-сообщества. Фоторепортаж
Фото: ikea.com
Гендерфлюидный флаг. Дизайнер: Джон Волш
Фото: ikea.com
Небинарный флаг. Дизайнер: Мариса Роза Грант
Фото: ikea.com
Лесбийский флаг. Дизайнер: Дженна Нассер
Фото: ikea.com
Трансгендерный флаг. Дизайнер: Натаниэль Ле Мей
Фото: ikea.com
Прогрессивный флаг. Дизайнер: Васиим Шейк
Фото: ikea.com
Асексуальный флаг. Дизайнер: Брианна Рое
Фото: ikea.com
Бисексуальный флаг. Дизайнер: Брайан Ланиган
Фото: ikea.com
Пансексуальный флаг. Дизайнер: Сара Белстедт
Фото: ikea.com
Флаг двух начал. Дизайнер: Скотт Вабано
Фото: ikea.com
Трансгендерный флаг. Дизайнер: Джуэлс Ривз
Канадский филиал шведского мебельного магазина IKEA представил серию диванов, вдохновленных различными флагами сообщества ЛГБТ+. Об этом говорится на сайте канадской IKEA.
Диваны создали к Месяцу прайда – весь июнь по всему миру проходили ЛГБТ-марши и другие мероприятия, у которых была цель привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам этих людей, а также отпраздновать уже достигнутое. В IKEA объяснили, что своей серией диванов компания отмечает богатство и разнообразие сообщества 2SLGBTQ+. Эта расширенная аббревиатура охватывает тех, кто заявляет, что у них есть мужской и женский дух (в начале аббревиатуры 2S – Two souls). Компания описала диваны как "платформу для празднования самобытности и обмена историями любви".