В Украине заблокированы активы всех 174 "контрабандных" компаний из санкционного списка СНБО – СБУ

В СБУ рассказали, как борются с контрабандой Фото: ЕРА

"По инициативе СБУ всем 174 юридическим лицам-фигурантам санкционных списков СНБО заблокированы активы. 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти – остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки", – говорится в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что именно их ведомство подавало Совету нацбезопасности и обороны предложения по применению санкций в рамках борьбы с системной контрабандой.

"В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Изъятия происходили в рамках 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности", – объяснили в службе.