Олимпийские игры в Токио будут проходить без зрителей – МОК

Решение о недопуске зрителей приняли за две недели до начала Олимпийских игр Фото: ЕРА

Такое решение приняли на встрече с участием главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, оргкомитета Игр и властей Японии, сообщил сайт МОК.

"В связи с введением чрезвычайного положения [в Токио] было принято решение об ужесточении мер в отношении Олимпийских игр. Во время Олимпийских игр зрители не будут допущены ни на один объект в Токио", – говорится в релизе.

Зрителей также не пустят на олимпийские объекты в трех префектурах, расположенных недалеко от мегаполиса – Тиба, Канагва и Сайтама, пишет Kyodo News.