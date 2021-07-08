Олимпийские игры в Токио будут проходить без зрителей – МОК

Такое решение приняли на встрече с участием главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, оргкомитета Игр и властей Японии, сообщил сайт МОК.
"В связи с введением чрезвычайного положения [в Токио] было принято решение об ужесточении мер в отношении Олимпийских игр. Во время Олимпийских игр зрители не будут допущены ни на один объект в Токио", – говорится в релизе.
Зрителей также не пустят на олимпийские объекты в трех префектурах, расположенных недалеко от мегаполиса – Тиба, Канагва и Сайтама, пишет Kyodo News.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.
Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.
С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.
7 июля оргкомитет Олимпийских игр отказался от эстафеты олимпийского огня.