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В Токио введут чрезвычайное положение накануне Олимпиады – СМИ

Игры в Токио стартуют 23 июля
Игры в Токио стартуют 23 июля
Фото: EPA

Правительство Японии на заседании 7 июля приняло решение объявить четвертое по счету чрезвычайное положение в Токио для борьбы с новой волной пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

11 июля в Японии истекает срок действия ограничительных мер в связи с COVID-19. Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 22 августа.

AP пишет, что основное внимание будет уделено работе баров и ресторанов, где продают алкоголь. Заведения будут просить закрыться на время Игр, чтобы удержать людей от вечеринок. Ожидается, что жителям Токио будут рекомендовать остаться дома на период проведения Олимпиады.

Агентство подчеркивает, что запланированное шестинедельное ЧП, скорее всего, положит конец шансам японцев смотреть Игры с трибун. Решение по болельщикам должны объявить 8 июля после встречи организаторов Олимпиады в Токио с представителями Международного олимпийского комитета.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Теги: СМИ, спорт, Япония, МОК, правительство, алкоголь, Олимпиада, Токио, ресторан, спортсмены, ограничения, соревнования, работа, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, пандемия, коронавирус
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