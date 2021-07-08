В Токио введут чрезвычайное положение накануне Олимпиады – СМИ

11 июля в Японии истекает срок действия ограничительных мер в связи с COVID-19. Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 22 августа.

AP пишет, что основное внимание будет уделено работе баров и ресторанов, где продают алкоголь. Заведения будут просить закрыться на время Игр, чтобы удержать людей от вечеринок. Ожидается, что жителям Токио будут рекомендовать остаться дома на период проведения Олимпиады.

Агентство подчеркивает, что запланированное шестинедельное ЧП, скорее всего, положит конец шансам японцев смотреть Игры с трибун. Решение по болельщикам должны объявить 8 июля после встречи организаторов Олимпиады в Токио с представителями Международного олимпийского комитета.