В Токио отказались от эстафеты олимпийского огня

Ограничения будут действовать с 9-го по 11 июля. Эстафета олимпийского огня, который прибудет в Токио 9 июля, будет проходить в специально отведенных местах.

Мероприятие будут транслировать онлайн.

Традиционная эстафета олимпийского огня пройдет в префектуре Огасавара к югу от Токио.