НОК Украины утвердил состав сборной для участия в Олимпиаде-2020

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа Фото: EPA

Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Украинские спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, карате, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

С полным списком членов сборной можно ознакомиться по ссылке.