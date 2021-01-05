Украинского олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике украинца Олега Верняева временно отстранили от соревнований. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
При этом официального пресс-релиза о причинах такого отстранения на сайте организации нет.
В комментарии телеканалу NBC представитель организации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует "до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается".
В 2019 году Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике, заняв третье место в многоборье. В марте прошлого года он получил серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.
Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро – 2016 он выиграл золотую и серебряную медали.
В декабре 2020-го украинец должен был войти в сборную страны для участия в чемпионате Европы, однако не поехал на соревнования из-за микротравм, сообщает Tribuna.