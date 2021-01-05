Украинского олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований

В Международной федерации гимнастики отказались называть причины, по которым украинского спортсмена Олега Верняева отстранили от соревнований.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро – 2016 Верняев выиграл золотую и серебряную медали Фото: verniaiev13 / Instagram

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике украинца Олега Верняева временно отстранили от соревнований. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Скриншот: gymnastics.sport

При этом официального пресс-релиза о причинах такого отстранения на сайте организации нет.

В комментарии телеканалу NBC представитель организации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует "до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается".

В 2019 году Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике, заняв третье место в многоборье. В марте прошлого года он получил серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро – 2016 он выиграл золотую и серебряную медали.

В декабре 2020-го украинец должен был войти в сборную страны для участия в чемпионате Европы, однако не поехал на соревнования из-за микротравм, сообщает Tribuna.