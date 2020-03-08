Украинец Верняев завоевал серебро на Кубке мира по спортивной гимнастике

Украинец Олег Верняев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в США, пишет официальный сайт Федерации спортивной гимнастики США.
Верняев завоевал медаль в дисциплине многоборье. Украинец получил 83,064 балла.
Первое место занял представитель США Сэм Микулак (85,332 балла). Третий – британец Джеймс Холл (82,999).
Украинец был лучшим спортсменом в упражнениях на коне и в опорном прыжке.
Верняев является шестикратным чемпионом Европы, чемпионом мира 2014 года, а также золотым призером Олимпиады 2016 года.