Байден не планирует посещать Олимпиаду в Токио – Белый дом

Журналист отметил, что Байден получил от правительства Японии приглашение на Олимпиаду.
"Президент не планирует присутствовать на Играх. Он, безусловно, будет болеть за спортсменов, как и я... Но это не его – у нас будет делегация из Соединенных Штатов, как это было исторически", – сказала спикер.
Псаки отметила, что администрация придерживается собственных рекомендаций в области здравоохранения и совершает только самые важные зарубежные поездки.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.
Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.
С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.
28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.