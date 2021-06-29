Байден не планирует посещать Олимпиаду в Токио – Белый дом

Журналист отметил, что Байден получил от правительства Японии приглашение на Олимпиаду.

"Президент не планирует присутствовать на Играх. Он, безусловно, будет болеть за спортсменов, как и я... Но это не его – у нас будет делегация из Соединенных Штатов, как это было исторически", – сказала спикер.

Псаки отметила, что администрация придерживается собственных рекомендаций в области здравоохранения и совершает только самые важные зарубежные поездки.