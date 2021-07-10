Мальта первая в Европе запретит въезд туристам, которые не привились от COVID-19

"Изменения в мерах, касающихся COVID-19. Любой человек в возрасте 12 лет и старше должен предъявить действительный сертификат о вакцинации для въезда на Мальту", – сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Крис Фирн заявил, что правила начнут действовать со среды, 14 июля, пишет местное издание Times of Malta. Мальта будет первой страной в Европе, которая сделает такой шаг, сказал он.

Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители. В качестве подтверждения вакцинации Мальта принимает только европейские или британские сертификаты.

Невакцинированные жители Мальты не смогут покинуть страну, а по возвращении они обязаны пройти карантин.