В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить вакцинацией 21,9% всего населения, но распределение было неравномерным – Bloomberg

Кампании по вакцинации стартовали в 180 странах мира.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71%).
Агентство отметило, что в мире ввели достаточно доз вакцины, чтобы полностью привить 21,9% населения Земли, но распределение препаратов было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 июля прививки от коронавируса получили уже почти 2,3 млн человек, 1,1 млн завершили вакцинацию.