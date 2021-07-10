В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить вакцинацией 21,9% всего населения, но распределение было неравномерным – Bloomberg

Кампании по вакцинации стартовали в 180 странах мира Фото: EPA

Кампании по вакцинации стартовали в 180 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,35 млрд доз);

страны Евросоюза (400,8 млн доз, полностью вакцинированы 38,9% населения);

Индия (372,3 млн доз, полностью вакцинированы 5,1% населения);

США (333 млн доз, полностью вакцинированы 47,8% населения);

Бразилия (111,9 млн доз, полностью вакцинированы 14,1% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71%).

Агентство отметило, что в мире ввели достаточно доз вакцины, чтобы полностью привить 21,9% населения Земли, но распределение препаратов было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.