"Новый рекорд". В Украине за сутки сделали 114,7 тыс. прививок от COVID-19

В Минздраве отметили, что это "новый рекорд прививок за сутки".

53 820 человек получили первую дозу вакцины, 60 840 – получили вторую и завершили вакцинацию.

"С начала прививочной кампании привито 2 277 228 человек, из них получили одну дозу 2 277 226 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 1 143 442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок", – говорится в сообщении.

9 июля прививки делали 697 мобильных бригад, также работали 1562 прививочных пункта и 38 центров вакцинации.



