Pfizer и BioNTech заявили о разработке обновленной вакцины против штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"

Отмечается, что первая партия вакцины для испытания уже готова, ее изготовили на предприятии BioNTech в Майнце (Германия).
"Хотя Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая "Дельта", компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19", – говорится в заявлении.
Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).
В Pfizer в конце июня заявляли о высокой эффективности своей вакцины против "индийского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Представитель компании в Израиле Алон Раппапорт говорил, что данные с мест, где "индийский" штамм вытеснил "британский" вариант коронавируса, свидетельствуют о 90% эффективности вакцины Comirnaty в предотвращении COVID-19.
Reuters, ссылаясь на данные анализа исполнительного агентства минздрава Великобритании Public Health England, писало, что вакцины от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в 90% случаев защищают от госпитализации из-за "Дельта"-штамма.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 185,77 млн случаев заражения, умерло около 4 млн человек.
Вариант коронавируса "Дельта" зарегистрировали не менее чем в 98 странах, сообщал 2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. "Индийский" вариант становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.