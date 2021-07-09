Pfizer и BioNTech заявили о разработке обновленной вакцины против штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"

Первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech для испытания уже готова, отметили в компаниях Фото: EPA

Отмечается, что первая партия вакцины для испытания уже готова, ее изготовили на предприятии BioNTech в Майнце (Германия).

"Хотя Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая "Дельта", компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19", – говорится в заявлении.