Pfizer и BioNTech представят данные исследований бустерной дозы вакцины от COVID-19

В Pfizer заявляли о высокой эффективности своей вакцины против "Дельта"-штамма коронавируса SARS-CoV-2 Фото: EPA

Предварительные данные исследования показали, что бустерная доза препарата, введенная через шесть месяцев после второго укола, "имеет стабильный профиль усвоения".

Кроме того, наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе "Бета"-штамма коронавируса ("южноафриканского"), "которые в 5–10 раз выше, чем после двух основных доз".

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока нет достаточно данных о пользе бустерной дозы вакцины от COVID-19 для поддержания иммунитета людей, пишет Reuters. Но этот вопрос рассматривается исследователями, подчеркнули в ВОЗ.