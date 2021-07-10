В Минздраве Украины рассказали, можно ли делать одновременно прививки против COVID-19 и других болезней

Группа экспертов рекомендует проводить плановые прививки через 28 дней после получения второй дозы вакцины от коронавируса. В случае необходимости интервал может быть сокращен до 14 дней.

Вакцинацию против COVID-19 можно провести через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы "антиковидной" вакцины засчитываются", – говорится в сообщении.