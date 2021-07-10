В ЕС поставили достаточно вакцины, чтобы привить от COVID-19 70% взрослого населения – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Только вместе мы выйдем из этого кризиса Фото: EPA

"Цель достигнута! Мы доставили достаточно вакцины в страны ЕС, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС еще в этом месяце", – заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что COVID-19 еще не побежден, но ЕС готов поставить больше вакцин.

"Только вместе мы выйдем из этого кризиса", – говорится в сообщении.

Target achieved!



We have delivered enough vaccines to EU countries to vaccinate fully at least 70% of EU adults still this month.



COVID-19 is not yet defeated. But we are prepared to deliver more vaccines.



We will only come out of this crisis together.

#SafeVaccines pic.twitter.com/5yYCtbqBxc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2021