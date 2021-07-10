В ЕС поставили достаточно вакцины, чтобы привить от COVID-19 70% взрослого населения – глава Еврокомиссии

"Цель достигнута! Мы доставили достаточно вакцины в страны ЕС, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС еще в этом месяце", – заявила она.
Фон дер Ляйен отметила, что COVID-19 еще не побежден, но ЕС готов поставить больше вакцин.
"Только вместе мы выйдем из этого кризиса", – говорится в сообщении.
Target achieved!— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2021
We have delivered enough vaccines to EU countries to vaccinate fully at least 70% of EU adults still this month.
COVID-19 is not yet defeated. But we are prepared to deliver more vaccines.
We will only come out of this crisis together.
#SafeVaccines pic.twitter.com/5yYCtbqBxc
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.
По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали 400,8 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 38,9% всего населения.
Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.