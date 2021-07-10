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В РФ новый рекорд смертности от COVID-19

Всего от коронавирусной инфекции в России умерло 142 253 человека
Всего от коронавирусной инфекции в России умерло 142 253 человека
Фото: EPA

В России 9 июля от коронавирусной инфекции умерло 752 человека – новый максимум за все время пандемии, в стране пять дней подряд число смертей от COVID-19 превышает 700 случаев. Об этом свидетельствуют данные Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

8 июля в России от коронавирусной инфекции скончалось 726 человек, 7 июля – 734, 6 июля – 725, 5 июля – 737.

Всего от коронавирусной инфекции в России умерло 142 253 человека.

За последние сутки в РФ выявили 25 082 новых случая COVID-19, около 5,76 млн – с начала эпидемии.

В числе регионов, где подтверждено наибольшее число новых случаев заражения, – Москва (5694) и Московская область (2487), Санкт-Петербург (1978).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с "индийским" штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".

По словам вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой, смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за "Дельта"-штамма, написало ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, Россия – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки (после Великобритании) и первая – по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 98 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Теги: Россия, смерть, эпидемия, Москва, Санкт-Петербург, рекорд, смертность, инфекция, Московская область, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, Дельта
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