В России установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19

Больше всего инфицирований фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге Фото: ЕРА

Российское агентство РБК отмечает, что впервые с начала эпидемии в РФ число умерших за сутки превысило отметку в 700 человек.

Общее количество умерших от COVID-19 в России достигло 139 316 человек.

По данным правительства, за последние сутки в стране подтвердили 23 378 новых случаев COVID-19, с начала эпидемии – почти 5,7 млн. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1,4 млн) и Санкт-Петербурге (380 тыс.).