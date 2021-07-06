В России установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19

Российское агентство РБК отмечает, что впервые с начала эпидемии в РФ число умерших за сутки превысило отметку в 700 человек.
Общее количество умерших от COVID-19 в России достигло 139 316 человек.
По данным правительства, за последние сутки в стране подтвердили 23 378 новых случаев COVID-19, с начала эпидемии – почти 5,7 млн. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1,4 млн) и Санкт-Петербурге (380 тыс.).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 6 июля 2021 года в мире подтвердили более 184 млн случаев коронавирусной инфекции, почти 4 млн из них – с летальным исходом, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.