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В России установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19

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Больше всего инфицирований фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге
Больше всего инфицирований фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: ЕРА

За последние сутки в России скончалось 737 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил 6 июля правительственный портал, посвященный борьбе с COVID-19.

Российское агентство РБК отмечает, что впервые с начала эпидемии в РФ число умерших за сутки превысило отметку в 700 человек.

Общее количество умерших от COVID-19 в России достигло 139 316 человек.

По данным правительства, за последние сутки в стране подтвердили 23 378 новых случаев COVID-19, с начала эпидемии – почти 5,7 млн. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1,4 млн) и Санкт-Петербурге (380 тыс.).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 июля 2021 года в мире подтвердили более 184 млн случаев коронавирусной инфекции, почти 4 млн из них – с летальным исходом, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: Россия, эпидемия, Москва, статистика, Санкт-Петербург, рекорд, смертность, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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