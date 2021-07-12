В воскресенье в Украине больше всего прививок от коронавируса сделали во Львовской области

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 42 308 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 21 074 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 21 234 человека. [...] Было сделано на 72 352 прививки меньше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в воскресенье делали 229 мобильных бригад, 475 пунктов и 148 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа во Львовской области (4544), меньше всего – в Ивано-Франковской (271).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 3 462 976 прививок. Вакцинированы 2 298 302 человека, из них получили первую дозу – 2 298 300 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 164 676 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Sinovac Biotech, было введено 19 630 доз препарата (большая часть как вторая доза).