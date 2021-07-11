В Украине за сутки сделали 42,3 тыс. прививок от коронавируса

21 074 человека получили первую дозу вакцины, 21 234 – получили вторую и завершили вакцинацию.

"С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили одну дозу 2 298 300 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок", – говорится в сообщении.

10 июля прививки делали 229 мобильных бригад, также работали 475 прививочных пунктов и 148 центров вакцинации.



