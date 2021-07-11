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Главный санврач о возможности поставок в Украину вакцины от Johnson & Johnson: Есть несколько проблем

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В Украине вакцину Janssen зарегистрировали в июле
В Украине вакцину Janssen зарегистрировали в июле
Фото: EPA

Вакцина от коронавируса Janssen от Johnson & Johnson еще не скоро появится в Украине, уверен главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" 10 июля.

На вопрос, когда эту вакцину можно ожидать в Украине, Кузин ответил: "Очень трудно сказать, есть несколько проблем".

"Во-первых, Johnson & Johnson – это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину. Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Около 390 человек получили такую вакцину, и сейчас переговоры ведутся", – сказал он.

Контекст:

Вакцину Janssen Минздрав Украины зарегистрировал 2 июля. В Украину завезли 500 доз этого препарата для вакцинации работников частной компании.

До этого в Украине зарегистрировали вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраляВ Украине первую прививку от коронавируса получило почти 2,3 млн человек, а 1,16 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Johnson & Johnson, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин, Janssen
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