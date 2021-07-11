Главный санврач о возможности поставок в Украину вакцины от Johnson & Johnson: Есть несколько проблем

На вопрос, когда эту вакцину можно ожидать в Украине, Кузин ответил: "Очень трудно сказать, есть несколько проблем".

"Во-первых, Johnson & Johnson – это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину. Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Около 390 человек получили такую вакцину, и сейчас переговоры ведутся", – сказал он.