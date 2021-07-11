Ляшко рассказал, почему украинцам лучше вакцинироваться от COVID-19 сейчас

"Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем к новой волне заболевания и вакцинируйтесь, как только у вас будет такая возможность. Только вместе мы сможем минимизировать последствия пандемии", – заявил он.

Ляшко призвал записывать на вакцинацию своих близких старшего возраста.

Министр отметил, что вакцинацию готовы проводить 702 мобильные бригады, по всей стране есть более 3 тыс. прививочных пунктов и около 200 центров вакцинации.