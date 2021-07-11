В Украине на вакцинацию от коронавируса записалось уже более 790 тыс. человек

"По состоянию на 10 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 790 463 человека", – говорится в сообщении.

В Украине первую прививку от коронавируса получило почти 2,3 млн человек, а 1,16 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.