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В Украине на вакцинацию от коронавируса записалось уже более 790 тыс. человек

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

В Украине на вакцинацию от коронавируса записались более 790 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 11 июля.

"По состоянию на 10 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 790 463 человека", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1894708604025569

В Украине первую прививку от коронавируса получило почти 2,3 млн человек, а 1,16 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, вакцина, прививки, центр вакцинации
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