В Украине третьи сутки подряд падает число новых случаев COVID-19

"11 июля 2021 года в Украине зафиксировано 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 16, медработник – один). Также за прошедшие сутки госпитализированы 266 человек, летальных случаев – семь, выздоровели – 236 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 290 новых случаев COVID-19. 9 июля было 507, 8 июля – 655.

За последние 24 часа украинцам сделали 16 685 тестов на коронавирус, 9606 из них – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (63) и Днепропетровской области (24).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 241 217 случаев коронавирусной инфекции, скончались 52 604 пациента с COVID-19, выздоровели 2 177 529 человек.