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В Украине за сутки подтвердили 507 случаев COVID-19

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В Украине за сутки госпитализированы 364 пациента с COVID-19
В Украине за сутки госпитализированы 364 пациента с COVID-19
Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 507 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 10 июля.

Среди заболевших – 33 медика и 41 ребенок.

Умерло за сутки 20 человек, выздоровело 809 заболевших, госпитализированы 364 пациента.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 240 753 случая коронавируса, умерло 52 592 человека, выздоровело 2 176 919 пациентов. 

9 июля в Украине сделали 40 197 тестирований на коронавирус, из которых 18 520 – методом ПЦР, 8452 – методом ИФА, а также 13 225 экспресс-тестов на антиген. За все время эпидемии в Украине провели 11 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1893950444101385


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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