В Украине за сутки подтвердили 507 случаев COVID-19

В Украине за сутки госпитализированы 364 пациента с COVID-19 Фото: EPA

Среди заболевших – 33 медика и 41 ребенок.

Умерло за сутки 20 человек, выздоровело 809 заболевших, госпитализированы 364 пациента.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 240 753 случая коронавируса, умерло 52 592 человека, выздоровело 2 176 919 пациентов.

9 июля в Украине сделали 40 197 тестирований на коронавирус, из которых 18 520 – методом ПЦР, 8452 – методом ИФА, а также 13 225 экспресс-тестов на антиген. За все время эпидемии в Украине провели 11 млн ПЦР-тестов на коронавирус.



