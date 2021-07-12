Цены на вакцины от коронавируса относятся к вопросу национальной безопасности – глава Crown Agents в Украине

"Пока правительство не закроет свои потребности, о продаже вакцин от коронавируса на коммерческой основе нечего и думать", говорят в Crown Agents Фото: EPA

Отвечая на вопрос, по какой цене Украина покупает вакцину от COVID-19, Коротченко подчеркнула, что это "очень чувствительная тема в период пандемии".

"Государства конкурируют между собой для того, чтобы быстрее защитить свое население – это вопрос национальной безопасности. Хочу подчеркнуть, что это, тем не менее, вопрос не секретности, а неразглашения того, чего нам удалось достичь во время переговоров. Crown Agents всегда четко соблюдает условия контракта. Это вопрос репутации", – сказала она.

При этом, по ее словам, у компании большой опыт закупщика, поэтому даже в условиях глобального неразглашения есть все необходимые механизмы для анализа.

"Мы сделали все возможное, чтобы Украина получила вакцину по честной цене. Она позволит обеспечить вакциной достаточно большое количество населения Украины", – заявила Коротченко.

На вопрос, когда вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке, она ответить не смогла, так как он находится вне компетенции компании-оператора.

"Как закупщики можем сказать, что пока правительство не закроет свои потребности, о продаже на коммерческой основе нечего и думать. Но клиентом Crown Agents может быть и частная организация", – отметила она.

Контракт компании с Минздравом на закупки "ковидных" вакцин рассчитан на год, но при необходимости его можно будет продлить, добавила Коротченко.

Средняя стоимость одной дозы вакцин против коронавируса, которые закупила Украина, по словам бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, составляет $7,52 (примерно 193 грн). В целом на 32 млн доз вакцин Украина тратит $240,5 млн.