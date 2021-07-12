Цены на вакцины от коронавируса относятся к вопросу национальной безопасности – глава Crown Agents в Украине

Отвечая на вопрос, по какой цене Украина покупает вакцину от COVID-19, Коротченко подчеркнула, что это "очень чувствительная тема в период пандемии".
"Государства конкурируют между собой для того, чтобы быстрее защитить свое население – это вопрос национальной безопасности. Хочу подчеркнуть, что это, тем не менее, вопрос не секретности, а неразглашения того, чего нам удалось достичь во время переговоров. Crown Agents всегда четко соблюдает условия контракта. Это вопрос репутации", – сказала она.
При этом, по ее словам, у компании большой опыт закупщика, поэтому даже в условиях глобального неразглашения есть все необходимые механизмы для анализа.
"Мы сделали все возможное, чтобы Украина получила вакцину по честной цене. Она позволит обеспечить вакциной достаточно большое количество населения Украины", – заявила Коротченко.
На вопрос, когда вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке, она ответить не смогла, так как он находится вне компетенции компании-оператора.
"Как закупщики можем сказать, что пока правительство не закроет свои потребности, о продаже на коммерческой основе нечего и думать. Но клиентом Crown Agents может быть и частная организация", – отметила она.
Контракт компании с Минздравом на закупки "ковидных" вакцин рассчитан на год, но при необходимости его можно будет продлить, добавила Коротченко.
Средняя стоимость одной дозы вакцин против коронавируса, которые закупила Украина, по словам бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, составляет $7,52 (примерно 193 грн). В целом на 32 млн доз вакцин Украина тратит $240,5 млн.
В январе этого года стало известно, что закупкой вакцины от COVID-19 для Украины будет заниматься как оператор британская компания Crown Agents. По данным "Украинской правды", компания берет за свои услуги от 4,5% до 5% комиссии.
Кабмин на заседании 13 января определил компанию специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На сегодняшний день в Украине сделано уже почти 3,5 млн прививок от COVID-19. При этом более 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины, а более 1 млн граждан полностью завершили вакцинацию.
За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Но уже в конце июля – начале августа в Украине начнется последний, пятый, этап вакцинации населения от коронавируса, заявляли в Минздраве. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.