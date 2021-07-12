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"В июне вакцина Pfizer прибывала в Украину каждую неделю". Глава Crown Agents в Украине рассказала, почему вакцину от Pfizer привозят маленькими партиями

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Глава представительства Crown Agents в Украине Коротченко: Везти сразу много вакцины Pfizer и хранить ее в холодильнике дорого
Глава представительства Crown Agents в Украине Коротченко: Везти сразу много вакцины Pfizer и хранить ее в холодильнике дорого
Фото: EPA

Британская компания Crown Agents подписала с Pfizer трехсторонний контракт, в рамках которого до конца года в Украину будет поставлено 20 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 12 июля.

По словам Коротченко, в настоящее время в Украину уже завезли 601 тыс. доз. В Минздраве сообщали, что по состоянию на 8 июля в страну было ввезено 1,6 млн доз Pfizer/BioNTech, но часть из них – по программе COVAX.

"На протяжении июня вакцина прибывала в Украину каждую неделю, системные поставки налажены", – отметила Коротченко.

На вопрос, почему препарат привозят каждую неделю небольшими партиями, глава Crown Agents в Украине пояснила, что эта вакцина логистически сложная, и подчеркнула, что таких вакцин в Украине еще не было. Она напомнила, что эта вакцина требует температурного режима -70 °С и соблюдения четких инструкций по поставке.

"Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили – привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике дорого", – пояснила Коротченко.

Она отметила, что компания закупает для Украины не только сами вакцины от коронавируса, но и все товары, необходимые для вакцинации: шприцы для разведения препарата, шприцы для инъекций, физраствор, контейнеры для утилизации, а также следит, чтобы они приехали одновременно.

Коротченко подчеркнула, что компания контролирует соблюдение требований режима транспортировки при выезде подобных грузов и дополнительно проверяет после прибытия в Украину.

"Обязательно проверяем внешнюю температуру контейнера – у перевозчика есть внешние и внутренние датчики, которые контролируют температуру при транспортировке вакцины. Далее товар переходит в распоряжение Минздрава в момент его приема уполномоченным им предприятием", – отметила она.

Контекст:

В январе этого года стало известно, что закупкой вакцины от COVID-19 для Украины будет заниматься как оператор британская компания Crown Agents. По данным "Украинской правды", компания берет за свои услуги от 4,5% до 5% комиссии.

Кабмин на заседании 13 января определил компанию специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На сегодняшний день в Украине сделано уже почти 3,5 млн прививок от COVID-19. При этом более 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины, а более 1 млн граждан полностью завершили вакцинацию.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Но уже в конце июля – начале августа в Украине начнется последний, пятый, этап вакцинации населения от коронавируса, заявляли в Минздраве. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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