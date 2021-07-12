"В июне вакцина Pfizer прибывала в Украину каждую неделю". Глава Crown Agents в Украине рассказала, почему вакцину от Pfizer привозят маленькими партиями

Глава представительства Crown Agents в Украине Коротченко: Везти сразу много вакцины Pfizer и хранить ее в холодильнике дорого Фото: EPA

По словам Коротченко, в настоящее время в Украину уже завезли 601 тыс. доз. В Минздраве сообщали, что по состоянию на 8 июля в страну было ввезено 1,6 млн доз Pfizer/BioNTech, но часть из них – по программе COVAX.

"На протяжении июня вакцина прибывала в Украину каждую неделю, системные поставки налажены", – отметила Коротченко.

На вопрос, почему препарат привозят каждую неделю небольшими партиями, глава Crown Agents в Украине пояснила, что эта вакцина логистически сложная, и подчеркнула, что таких вакцин в Украине еще не было. Она напомнила, что эта вакцина требует температурного режима -70 °С и соблюдения четких инструкций по поставке.

"Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили – привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике дорого", – пояснила Коротченко.

Она отметила, что компания закупает для Украины не только сами вакцины от коронавируса, но и все товары, необходимые для вакцинации: шприцы для разведения препарата, шприцы для инъекций, физраствор, контейнеры для утилизации, а также следит, чтобы они приехали одновременно.

Коротченко подчеркнула, что компания контролирует соблюдение требований режима транспортировки при выезде подобных грузов и дополнительно проверяет после прибытия в Украину.

"Обязательно проверяем внешнюю температуру контейнера – у перевозчика есть внешние и внутренние датчики, которые контролируют температуру при транспортировке вакцины. Далее товар переходит в распоряжение Минздрава в момент его приема уполномоченным им предприятием", – отметила она.