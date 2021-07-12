В Киеве не хватает вакцин Pfizer для всех желающих привиться – координатор

12 июля в Минздраве сообщили, что Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации Фото: EPA

Он отметил, что Минздрав хоть и пытается распространить вакцинацию на как можно большее количество украинцев, но достаточного количества препаратов для этого не выделяет.

По его словам, когда правительство начало прививки препаратом Pfizer коллективов компаний, необходимых доз для этого не выделило. Поэтому это пришлось делать вакцинами, которые предназначены для второй прививки людей из предыдущих этапов.

По словам Животенюка, в Минздраве ему на это ответили, что для вакцинации второй дозой целевых групп предыдущих этапов используют партию, которая должна прилететь в Украину в июле. Однако действительно ли будет такая поставка, чиновник сомневается.

Поэтому координатор рассказал, что пока планирует использовать Pfizer только для вакцинации коллективов компаний и людей от 60 лет, поскольку на вакцинацию всех желающих в Киев не поступило ни одной дозы.

Он рассказал, что до сих пор нет также решения о вакцинации всех желающих и со стороны киевской власти. Информацию о том, разрешит ли местная власть использовать остатки вакцин на прививку всех возрастных групп, Животенюк надеется получить до конца дня 12 июля.

Ранее днем в Минздраве сообщили, что препарат Pfizer теперь будут использовать для прививания всех желающих в центрах массовой вакцинации. С 10 июля препарат появился в центрах вакцинации Чернигова.