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"Получаем $2 млрд каждый год". Зеленский говорил с Меркель о сумме транзита газа через Украину

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В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м&sup3; российского газа
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа
Фото: ЕРА

Украина получает каждый год за транзит газа через свою территорию $2 млрд. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 13 июля во время пресс-конференции после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Вопрос заключается в компенсациях, если Украина лишится возможности транзита газа после запуска "Северного потока – 2", отметил глава государства

"Германия сегодня соглашается, что это – не чисто экономический проект. Для меня это очень важно. Есть принципиальные вещи. Для нас это не просто слова "энергетическая безопасность". Мы получаем за транзит $2 млрд каждый год. Большие деньги. Я это вчера доказывал [на встрече с Меркель]. Если мы говорим о "зеленом" курсе Украины, это о чем? Уменьшение добычи газа и тепловой генерации, то где мы берем на это деньги? Кстати, $2 млрд – часть этих денег. Мы их тратим на изменение энергетической инфраструктуры", – 

Президент заметил – чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, Украине нужно 10–15 лет.

"То есть наши люди на 10 лет должны быть обеспечены. Они получают газ. Украинского газа недостаточно. 10–15 лет мы должны быть уверены в нормальной поставке газа. Эти гарантии нам нужны", – сказал Зеленский. 

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель много времени обсуждалась поставка газа на временно оккупированные территории Украины, добавил он.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров говорил, что Зеленский в ходе встречи с Меркель не планирует обсуждать вопрос компенсаций за запуск газопровода "Северный поток – 2"

Зеленский говорил также, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки", а Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2".

Контекст:

Зеленский 2 июня говорил в ходе встречи с сенаторами США, что после запуска газопровода "Северный поток – 2" РФ может отключить страну от поставок газа, из-за чего украинский бюджет потеряет "как минимум $3 млрд в год". По его словам, вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2".

Глава государства отмечал, что газопровод "Северный поток – 2" – это мощное оружие, которое дают в руки России. "Это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост: не давать оружие врагу", – заявил глава государства. По его мнению, только Соединенные Штаты могут не допустить достройки газопровода "Северный поток – 2".

Директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

По мнению гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, Россия откажется от транзита газа через Украину, если "Северный поток – 2" достроят. По его оценкам, прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока – 2" составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.

В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявлял, что компания готова к прекращению транзита через Украину. По словам Макогона, газотранспортная система Украины продолжит функционировать, но инфраструктуру придется оптимизировать.

Теги: Газпром, Германия, Ангела Меркель, ГТС, Владимир Зеленский, Европа, Северный поток – 2
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