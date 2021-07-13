"Получаем $2 млрд каждый год". Зеленский говорил с Меркель о сумме транзита газа через Украину

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа Фото: ЕРА

Вопрос заключается в компенсациях, если Украина лишится возможности транзита газа после запуска "Северного потока – 2", отметил глава государства

"Германия сегодня соглашается, что это – не чисто экономический проект. Для меня это очень важно. Есть принципиальные вещи. Для нас это не просто слова "энергетическая безопасность". Мы получаем за транзит $2 млрд каждый год. Большие деньги. Я это вчера доказывал [на встрече с Меркель]. Если мы говорим о "зеленом" курсе Украины, это о чем? Уменьшение добычи газа и тепловой генерации, то где мы берем на это деньги? Кстати, $2 млрд – часть этих денег. Мы их тратим на изменение энергетической инфраструктуры", –

Президент заметил – чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, Украине нужно 10–15 лет.

"То есть наши люди на 10 лет должны быть обеспечены. Они получают газ. Украинского газа недостаточно. 10–15 лет мы должны быть уверены в нормальной поставке газа. Эти гарантии нам нужны", – сказал Зеленский.

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель много времени обсуждалась поставка газа на временно оккупированные территории Украины, добавил он.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров говорил, что Зеленский в ходе встречи с Меркель не планирует обсуждать вопрос компенсаций за запуск газопровода "Северный поток – 2".

Зеленский говорил также, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки", а Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2".