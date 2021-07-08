"Газпром" не планирует увеличивать поставки газа, несмотря на его дефицит в Европе – "Оператор ГТС Украины"

Отмечается, что действия "Газпрома" привели к росту цены на газ до исторического максимума с 2008 года – €37 за МВт/ч, или более $450 за тысячу кубометров. По информации ОГТСУ, подземные хранилища газа в Европе не заполнены и наполовину, вскоре ситуация только усложнится.
"С 6-го по 10 июля будет остановлена магистраль "Ямал – Европа", а с 13-го по 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток – 1". Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения "Суджа", а также точках выхода из Украины в страны ЕС опять не были выкуплены", – сообщили в компании.
Кроме того, 5 июля "Газпром" не стал бронировать мощности с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022 года через Польшу и Украину на годовых аукционах на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.
ОГТСУ выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн м³ в сутки (к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд м³ на год, или 109 млн м³ в сутки), а польский оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал – Европа" в 79 млн м³ в сутки.
Российский "Интерфакс" писал, что ОГТСУ сначала выставлял на аукцион 15 млн м³ в сутки, снизив предложение до 9,8 млн м³.
"Интерфакс-Украина" отмечало в конце июня, что компания "Оператор ГТС Украины" выставляла на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль в 63,7 млн м³, однако они остались невостребованными "Газпромом".
Подчеркивается, что это уже третий случай, когда "Газпром" отказывается бронировать дополнительные мощности ОГТСУ. Так было с аукционами на май и июнь.
Глава компании Сергей Макогон заявил, что ОГТСУ "готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе".
"Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить возможность другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС", – считает Макогон.
По его мнению, ЕС нужно "дать оценку действиям "Газпрома" и остановить его злоупотребления с целью добиться запуска газопровода "Северный поток – 2".
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".
Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.
В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев говорил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.