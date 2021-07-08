"Газпром" не планирует увеличивать поставки газа, несмотря на его дефицит в Европе – "Оператор ГТС Украины"

Подземные хранилища газа в Европе не заполнены и наполовину, отметили в компании "Оператор ГТС Украины" Фото: EPA

Отмечается, что действия "Газпрома" привели к росту цены на газ до исторического максимума с 2008 года – €37 за МВт/ч, или более $450 за тысячу кубометров. По информации ОГТСУ, подземные хранилища газа в Европе не заполнены и наполовину, вскоре ситуация только усложнится.

"С 6-го по 10 июля будет остановлена магистраль "Ямал – Европа", а с 13-го по 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток – 1". Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения "Суджа", а также точках выхода из Украины в страны ЕС опять не были выкуплены", – сообщили в компании.

Кроме того, 5 июля "Газпром" не стал бронировать мощности с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022 года через Польшу и Украину на годовых аукционах на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

ОГТСУ выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн м³ в сутки (к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд м³ на год, или 109 млн м³ в сутки), а польский оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал – Европа" в 79 млн м³ в сутки.

Российский "Интерфакс" писал, что ОГТСУ сначала выставлял на аукцион 15 млн м³ в сутки, снизив предложение до 9,8 млн м³.

"Интерфакс-Украина" отмечало в конце июня, что компания "Оператор ГТС Украины" выставляла на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль в 63,7 млн м³, однако они остались невостребованными "Газпромом".

Подчеркивается, что это уже третий случай, когда "Газпром" отказывается бронировать дополнительные мощности ОГТСУ. Так было с аукционами на май и июнь.

Глава компании Сергей Макогон заявил, что ОГТСУ "готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе".

"Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить возможность другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС", – считает Макогон.

По его мнению, ЕС нужно "дать оценку действиям "Газпрома" и остановить его злоупотребления с целью добиться запуска газопровода "Северный поток – 2".