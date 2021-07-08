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"Газпром" не планирует увеличивать поставки газа, несмотря на его дефицит в Европе – "Оператор ГТС Украины"

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Подземные хранилища газа в Европе не заполнены и наполовину, отметили в компании "Оператор ГТС Украины"
Подземные хранилища газа в Европе не заполнены и наполовину, отметили в компании "Оператор ГТС Украины"
Фото: EPA

Российский "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в страны ЕС, несмотря на его дефицит в Европе. Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), опубликованном 7 июля на сайте компании.

Отмечается, что действия "Газпрома" привели к росту цены на газ до исторического максимума с 2008 года – 37 за МВт/ч, или более $450 за тысячу кубометров. По информации ОГТСУ, подземные хранилища газа в Европе не заполнены и наполовину, вскоре ситуация только усложнится.

"С 6-го по 10 июля будет остановлена магистраль "Ямал – Европа", а с 13-го по 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток – 1". Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения "Суджа", а также точках выхода из Украины в страны ЕС опять не были выкуплены", – сообщили в компании.

Кроме того, 5 июля "Газпром" не стал бронировать мощности с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022 года через Польшу и Украину на годовых аукционах на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

ОГТСУ выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн м³ в сутки (к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд м³ на год, или 109 млн м³ в сутки), а польский оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал – Европа" в 79 млн м³ в сутки.

Российский "Интерфакс" писал, что ОГТСУ сначала выставлял на аукцион 15 млн м³ в сутки, снизив предложение до 9,8 млн м³.

"Интерфакс-Украина" отмечало в конце июня, что компания "Оператор ГТС Украины" выставляла на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль в 63,7 млн м³, однако они остались невостребованными "Газпромом".

Подчеркивается, что это уже третий случай, когда "Газпром" отказывается бронировать дополнительные мощности ОГТСУ. Так было с аукционами на май и июнь.

Глава компании Сергей Макогон заявил, что ОГТСУ "готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе".

"Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить возможность другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС", – считает Макогон.

По его мнению, ЕС нужно "дать оценку действиям "Газпрома" и остановить его злоупотребления с целью добиться запуска газопровода "Северный поток – 2".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев говорил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, дефицит, цены, аукцион, ГТС, газопровод, транзит, Европа, Евросоюз, российский газ, оператор, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, ЕС
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